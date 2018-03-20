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На Кубани задержали пьяного с крупной партией наркотиков
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На Кубани задержали пьяного с крупной партией наркотиков 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В Адлере на железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции пригласили для досмотра мужчину, пребывавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Адлер. В ходе личного досмотра в вещах задержанного оперативники обнаружили пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Пакет изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что в нем находится синтетическое наркотическое средство в значительном размере.
В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Хранение, употребление и сбыт наркотических средств». Об этом сообщает пресс — служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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