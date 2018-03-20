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Житель Коврова похитил беременную от него 14-летнюю девочку
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Житель Коврова похитил беременную от него 14-летнюю девочку 

АиФ Владимир 7 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Правоохранители установили, что в декабре прошлого года воспитанница коррекционного интерната познакомилась с 33-летним мужчиной. Девочка добровольно вступила с ним в сексуальную связь. В феврале этого года она встала на учет в больницу из-за беременности — на сроке 8-9 недель.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, 13 марта подозреваемый проник к возлюбленной в квартиру, насильно посадил в машину и отвез к себе. Он рассчитывал на секс, поэтому удерживал беременную девушку в чужой квартире более 12 часов. Она успела позвонить родным, и те обратились в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.
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