Житель Коврова похитил беременную от него 14-летнюю девочку

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года воспитанница коррекционного интерната познакомилась с 33-летним мужчиной. Девочка добровольно вступила с ним в сексуальную связь. В феврале этого года она встала на учет в больницу из-за беременности — на сроке 8-9 недель.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, 13 марта подозреваемый проник к возлюбленной в квартиру, насильно посадил в машину и отвез к себе. Он рассчитывал на секс, поэтому удерживал беременную девушку в чужой квартире более 12 часов. Она успела позвонить родным, и те обратились в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.