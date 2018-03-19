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Беременная школьница из Коврова стала жертвой похищения
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Беременная школьница из Коврова стала жертвой похищения 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В городе Ковров Владимирской области мужчина держал в плену беременную от него 14‐летнюю школьницу. Он похитил воспитанницу специального интерната 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Следователи определили, что в интимные отношения со своим будущим
33-летним
похитителем пострадавшая вступила добровольно еще в декабре прошлого года. Мужчина забрал жертву из квартиры и отвез домой к знакомому, где держал против ее воли несколько часов.
После своего похищения девушка смогла дозвониться до родственников, после чего и было установлено ее местонахождение. Против виновника преступления возбуждено два уголовных дела: похищение и вступление в половую связь с лицом, младше 16 лет.
Потерпевшую направили к представителям органов системы профилактики.
В начале марта в Волгоградской области другой мужчина похитил
11-летнюю
девочку. Полиции удалось освободить ребенка. Злоумышленник, предположительно, совершил преступление
из-за  финансовых долгов и хотел потребовать у родителей жертвы выкуп.
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