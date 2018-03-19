В Кургане задержали налетчика на офисы микрозаймов

После долгих поисков сотрудника полиции, наконец, удалось задержать на месте преступления грабителя, который совершал вооружённые налеты на микрофинансовые организации «Деньги мигом», «Быстро деньги» и прочие. Во время несения службы наряд полиции увидел в прохожем, находящегося в розыске преступника. Стражи порядка последовали за ним. Подозреваемый же не спеша направлялся на очередное «дело». Он зашел в офис микрофинансов, угрожая ножом приказал специалисту выдать ему всю имеющуюся наличность. Девушка послушно выполнила требования злоумышленника. В кассе оказалось только 25 тысяч рублей.

Схватив деньги, мужчина вышел из офиса и хотел скрыться, но путь ему преградили полицейские. Они задержали грабителя и доставили в отделение полиции. При установлении личности подозреваемого, оказалось, что 33-летний курганец уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Кургану . Сейчас грабитель под следствием, если вину налетчика докажут, мужчина рискует попасть в тюрьму на 10 лет.

Стоит отметить, что за поимку опасного грабителя сотрудники полиции были поощрены начальником УМВД России по г. Кургану.