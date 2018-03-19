Саратовские сыщики распутали дело о миллионном ограблении почты

Бывший работник почтового отделения проник в хорошо известное ему отделение Энгельса и выкрал из сейфа 3 млн рублей.

Напомним, резонансное похищение миллионов произошло в августе 2017 года. Местный 33-летний житель тайно проник в помещение почты и с помощью строительных инструментов вскрыл межэтажные перекрытия.

Вор проник к тайнику с деньгами и поживился 3-мя миллионами. Внезапно разбогатев, теперь уже фигурант уголовного дела купил на деньги, предназначавшиеся для выплаты пенсий, пособий и пр., — иномарку, велосипед и ноутбук.

Чтобы не вызывать подозрений у знакомых и родных, злоумышленник придумал себе алиби. Якобы уехав в Москву на заработки, мужчина затаился в съемном жилье в Марксе . Однако грабителю «осесть на дно» не удалось. По горячим следам его вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска и следователи.

Злоумышленник во всем сознался. Теперь его ждет суд, куда уже направлено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).