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Саратовские сыщики распутали дело о миллионном ограблении почты
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Саратовские сыщики распутали дело о миллионном ограблении почты 

Новости Саратова 9 часов назад
Фото: Новости Саратова
Бывший работник почтового отделения проник в хорошо известное ему отделение Энгельса и выкрал из сейфа 3 млн рублей.
Напомним, резонансное похищение миллионов произошло в августе 2017 года. Местный 33-летний житель тайно проник в помещение почты и с помощью строительных инструментов вскрыл межэтажные перекрытия.
Вор проник к тайнику с деньгами и поживился 3-мя миллионами. Внезапно разбогатев, теперь уже фигурант уголовного дела купил на деньги, предназначавшиеся для выплаты пенсий, пособий и пр., — иномарку, велосипед и ноутбук.
Чтобы не вызывать подозрений у знакомых и родных, злоумышленник придумал себе алиби. Якобы уехав в Москву на заработки, мужчина затаился в съемном жилье в Марксе. Однако грабителю «осесть на дно» не удалось. По горячим следам его вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска и следователи.
Злоумышленник во всем сознался. Теперь его ждет суд, куда уже направлено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).
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