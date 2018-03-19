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Заядлого взломщика автомобилей из Выборга скрутила Росгвардия
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Заядлого взломщика автомобилей из Выборга скрутила Росгвардия 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
18 марта в Выборге силами сотрудников Росгвардии был обезврежен и задержан мужчина, который, по видимому, промышлял взломом автомобилей. Припаркованные в городе машины неоднократно страдали от рук бандита.
Как сообщает управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 29-летнего мужчину поймали после того, как он начал убегать с пакетом автомагнитол. Он бросил награбленное и попытался скрыться, но попытка оказалась тщетной. В итоге подозреваемого в кражах из автомобилей Выборга задержали у дома №57 на Ленинградском шоссе.
Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Кроме того, схема его работы была предельно проста: он разбивал боковые стекла припаркованных автомобилей и забирал из них ценные вещи и магнитолы. Автовор работал по всему городу, похищая регистраторы и магнитолы из машин на проспекте Победы, Леншоссе и других адресов.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того полицейские устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям, совершенным в Выборге. Возможно, мужчина орудовал уже давно.
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