Заядлого взломщика автомобилей из Выборга скрутила Росгвардия

18 марта в Выборге силами сотрудников Росгвардии был обезврежен и задержан мужчина, который, по видимому, промышлял взломом автомобилей. Припаркованные в городе машины неоднократно страдали от рук бандита.

Как сообщает управление Росгвардии по Петербургу Ленобласти , 29-летнего мужчину поймали после того, как он начал убегать с пакетом автомагнитол. Он бросил награбленное и попытался скрыться, но попытка оказалась тщетной. В итоге подозреваемого в кражах из автомобилей Выборга задержали у дома №57 на Ленинградском шоссе.

Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим. Кроме того, схема его работы была предельно проста: он разбивал боковые стекла припаркованных автомобилей и забирал из них ценные вещи и магнитолы. Автовор работал по всему городу, похищая регистраторы и магнитолы из машин на проспекте Победы, Леншоссе и других адресов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того полицейские устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям, совершенным в Выборге. Возможно, мужчина орудовал уже давно.