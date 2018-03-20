В районе Лефортово полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на пожилых людей

Сотрудники правоохранительных органов ЮВАО на Солдатской улице в районе Лефортово задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в нападениях на пожилых людей и отъеме у них денежных средств.

Об этом сообщил источник в УВД Юго-Восточного округа.

— На 61-летнюю пенсионерку злоумышленник напал в подъезде ее дома на Волочаевской улице и, угрожая расправой, отобрал у нее сумку. Там было восемь тысяч рублей, — уточнил источник.