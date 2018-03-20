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В районе Лефортово полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на пожилых людей
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Над Су-57 нависла угроза

В районе Лефортово полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на пожилых людей 

Управа района Лефортово 3 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудники правоохранительных органов ЮВАО на Солдатской улице в районе Лефортово задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в нападениях на пожилых людей и отъеме у них денежных средств.
Об этом сообщил источник в УВД Юго-Восточного округа.
— На 61-летнюю пенсионерку злоумышленник напал в подъезде ее дома на Волочаевской улице и, угрожая расправой, отобрал у нее сумку. Там было восемь тысяч рублей, — уточнил источник.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Солдатской улице. Возбуждено уголовное дело. Уточняется причастность задержанного к другим эпизодам нападения на пожилых людей. Например, выяснилось, что мужчина также отобрал у пожилой женщины в районе Лефортово сумму в 500 рублей. (ск)
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