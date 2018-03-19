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В Чеченской Республике транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже
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В Чеченской Республике транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 9 часов назад
В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Гудермес поступило сообщение о том, что из складского помещения совершено хищение железнодорожных деталей.
В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛОП на станции Гудермес по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался безработный местный житель 1957 года рождения. Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в районе железнодорожной станции Кади-Юрт, с помощью подручных инструментов сломал входную дверь складского помещения, откуда похитил пять железнодорожных накладок. Также установлено, что все похищенные предметы мужчина хотел сдать в пункт приема металлолома.
Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной части статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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