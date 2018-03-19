В Чеченской Республике транспортные полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Гудермес поступило сообщение о том, что из складского помещения совершено хищение железнодорожных деталей.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛОП на станции Гудермес по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался безработный местный житель 1957 года рождения. Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в районе железнодорожной станции Кади-Юрт, с помощью подручных инструментов сломал входную дверь складского помещения, откуда похитил пять железнодорожных накладок. Также установлено, что все похищенные предметы мужчина хотел сдать в пункт приема металлолома.