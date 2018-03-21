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На экс-главу управления капитального строительства Советского района завели новое дело о растрате
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На экс-главу управления капитального строительства Советского района завели новое дело о растрате 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, бывший начальник управления архитектуры и капитального строительства администрации Советского района Торопов Г. П подозревается в растрате денежных средств, часть 4 статьи 160 УК РФ.
«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств. Ранее по иску прокуратуры суд постановил взыскать с подозреваемого денежные средства», — отмечают в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в 2012 году глава управления перечислил 9 миллионов рублей компании-подрядчику «Стоймонтаж», по контракту на строительство инженерных сетей. При этом Торопов знал, что работы не были выполнены.
Как ранее писал «ФедералПресс», в 2017 году экс-глава управления архитектуры и капитального строительства Советского района был признан виновным в растрате и нецелевом расходовании бюджетных средств, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 2 миллионов рублей.
Фото Евгения Поторочина
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