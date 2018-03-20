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В Москве грабитель потребовал вызвать ему такси, чтобы скрыться с добычей
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В Москве грабитель потребовал вызвать ему такси, чтобы скрыться с добычей 

РИАМО 8 часов назад
Фото: РИАМО
На юго-западе столицы полицейские задержали мужчину, который ограбил москвича в его собственной квартире, а после потребовал у свидетелей вызвать такси и помочь увезти добычу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
В материале отмечается, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали подозреваемого в разбойном нападении.
«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 37-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру пришла его знакомая с подругой и неизвестным мужчиной. В ходе общения гость, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у хозяина плазменный телевизор и сотовый телефон. Затем злоумышленник заставил женщину вызвать ему такси и помочь ему довезти чужое имущество к нему домой», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на Соловьином проезде полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.
Следственное отделение ОМВД России по району Зюзино возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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