В Новом Уренгое бывший сотрудник наркоконтроля «погорел» на продаже наркотиков

В Новом Уренгое на скамью подсудимых сядет бывший сотрудник наркоконтроля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что одно из преступлений он совершил в октябре 2015 года. В приемной отделении городского психоневрологического диспансера 33-летний сотрудник отделения Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО избил супружескую пару, которых полицейские доставили для освидетельствования. Вскоре после этого его уволили со службы. Когда по материалам проверки возбудили уголовное дело, мужчина уже уехал в другой регион и его объявили в розыск.