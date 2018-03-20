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На Ямале бывшего сотрудника наркоконтроля задержали за торговлю наркотиками
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На Ямале бывшего сотрудника наркоконтроля задержали за торговлю наркотиками 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа будут судить бывшего сотрудника наркоконтроля, пытавшегося заработать на продаже наркотиков. Ранее его лишили должности за превышение полномочий с применением насилия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По сообщению ведомства, в 2015 году сотрудник Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по ЯНАО избил супружескую пару, доставленную в психоневрологический диспансер на освидетельствование. После этого мужчину уволили со службы и против него возбудили уголовное дело. Но сразу после увольнения он уехал из города в другой регион и его объявили в розыск.
В августе прошлого года бывший сотрудник наркоконтроля вернулся в Новый Уренгой, чтобы продать наркотическое вещество. Но в тот момент, когда он вёз наркотик в тайнике, его автомобиль остановили сотрудники полиции. При осмотре автомобиля они заметили в салоне подозрительные пакеты, где и обнаружили расфасованный наркотик.
В ходе следствия задержанный частично признал свою вину. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического вещества в особо крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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