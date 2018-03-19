В Пензе 24-летний сельчанин украл из автомойки 10 тыс. руб 

В Пензе полицейские разыскали злоумышленника, причастного к краже в помещении автомойки.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, за помощью к полицейским с заявлением обратилась администратор автомойки, работающей на улице Кураева. По ее словам, ночью неизвестные, проникнув в помещение мойки, из шкафа рабочего стола администратора украли 10 тысяч рублей.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 24-летнего жителя Городищенского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался, что присвоил деньги. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.