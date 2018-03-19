В Пензе 24-летний сельчанин украл из автомойки 10 тыс. руб

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В Пензе пенсионер поверил нарушившему ПДД зятю и лишился 10 тысяч рублей

В Пензе мошенник придумал историю о ДТП и выманил у пенсионерки деньги

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