В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, убившему врача

Моршанский районный суд вынес приговор убийце известного в районе и области врача, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

По версии следствия, 18 сентября 2017 года обвиняемый около 36 ударил врача кухонным ножом из-за ссоры, которая случилась ранее. От полученных ранений пострадавший умер на месте происшествия.