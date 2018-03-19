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В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, убившему врача
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В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, убившему врача 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Моршанский районный суд вынес приговор убийце известного в районе и области врача, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 18 сентября 2017 года обвиняемый около 36 ударил врача кухонным ножом из-за ссоры, которая случилась ранее. От полученных ранений пострадавший умер на месте происшествия.
Во время расследования преступник не признавал свою вину и выдвигал различные версии произошедшего, однако суд счёл его виновным в убийстве и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.
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