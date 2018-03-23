В ХМАО завели уголовное дело против адвоката, оскорбившего сотрудника полиции

Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело против адвоката из Мегиона, подозреваемого в оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР в Югре. По имеющимся данным, подозреваемый и его брат хулиганили в общественном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские доставили их в медицинское учреждение для освидетельствования. Недовольный применением наручников, адвокат оскорбил представителей МВД с использованием ненормативной лексики.

Максимальная санкция статьи, по которой обвиняют подозреваемого, — исправительные работы на срок до года.