В ХМАО возбудили уголовное дело после поджога служебного автомобиля полиции

Установлено, что мужчина на снегоходе подъехал к служебному автомобилю, припаркованному у школы, и совершил поджог, после чего скрылся с места преступления.

Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.