В ХМАО возбудили уголовное дело после поджога служебного автомобиля полиции 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завели уголовное дело из-за поджога служебного автомобиля полиции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону. По версии следователей, ранее судимый пьяный житель посёлка Аган хотел отомстить сотрудникам правоохранительных органов за уголовное дело, возбуждённое против него по факту избиения бывшей супруги.
Установлено, что мужчина на снегоходе подъехал к служебному автомобилю, припаркованному у школы, и совершил поджог, после чего скрылся с места преступления.
Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Ria56 сообщало, что суд вынес приговор в отношении жителя Оренбурга, обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов.