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В ХМАО на адвоката завели дело за оскорбление полицейского, надевшего на него наручники
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В ХМАО на адвоката завели дело за оскорбление полицейского, надевшего на него наручники 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Следственным управлением СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката из города Мегион, которого обвиняют в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СКР по региону.
Управление СКР в ХМАО возбудило уголовное дело против адвоката из Мегиона, которого обвиняют в оскорблении представителя власти. По версии следствия, юрист в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотруднику полиции, а также публично оскорбил его.
Как отмечают следователи, подозреваемый и его брат, будучи пьяными, находились в общественном месте и хулиганили. Полицейские доставили мужчин в медучреждение для освидетельствования, использовав при этом наручники.
В дальнейшем подозреваемый публично, в присутствии посторонних граждан из мести за его задержание и применение наручников стал высказывать в адрес одного из сотрудников полиции оскорбления и грубую нецензурную брань.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.
Максимальная санкция статьи, по которой обвиняют адвоката, — исправительные работы на срок до одного года.
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