В ХМАО на адвоката завели дело за оскорбление полицейского, надевшего на него наручники

Управление СКР в ХМАО возбудило уголовное дело против адвоката из Мегиона, которого обвиняют в оскорблении представителя власти. По версии следствия, юрист в состоянии алкогольного опьянения оказал сопротивление сотруднику полиции, а также публично оскорбил его.

Как отмечают следователи, подозреваемый и его брат, будучи пьяными, находились в общественном месте и хулиганили. Полицейские доставили мужчин в медучреждение для освидетельствования, использовав при этом наручники.

В дальнейшем подозреваемый публично, в присутствии посторонних граждан из мести за его задержание и применение наручников стал высказывать в адрес одного из сотрудников полиции оскорбления и грубую нецензурную брань.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.

Максимальная санкция статьи, по которой обвиняют адвоката, — исправительные работы на срок до одного года.