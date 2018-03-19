Саратовец разобрал стену и похитил 3 млн рублей

Энгельсе Саратовской области 33-летний местный житель обвиняется в краже трёх миллионов рублей, мужчина разобрал потолочное перекрытие и проник в комнату, где хранились денежные средства организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал всем знакомым, что уехал на заработки в другой регион, а сам снял дом в одном из районов области, на украденные деньги он успел купить автомобиль, велосипед и ноутбук.

Следователи полиции направили материалы дела в суд для возбуждения уголовного дела.