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Саратовец разобрал стену и похитил 3 млн рублей
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Саратовец разобрал стену и похитил 3 млн рублей 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
В Энгельсе Саратовской области 33-летний местный житель обвиняется в краже трёх миллионов рублей, мужчина разобрал потолочное перекрытие и проник в комнату, где хранились денежные средства организации, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал всем знакомым, что уехал на заработки в другой регион, а сам снял дом в одном из районов области, на украденные деньги он успел купить автомобиль, велосипед и ноутбук.
Следователи полиции направили материалы дела в суд для возбуждения уголовного дела.
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