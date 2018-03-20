Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с автомобилем 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, подозреваемый сначала взял в аренду автомобиль, а затем продал его в Брянске. Материальный ущерб составил около 500 тыс. рублей.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали 28-летнего жителя Подмосковья по подозрению в мошенничестве с арендой автомобиля", — сказал собеседник агентства. По его словам, в полицию поступило сообщение от представителя компании, занимающейся прокатом транспортных средств. «Заявитель пояснил, что ранее молодой человек заключил с их фирмой договор аренды автомобиля марки Volksvagen, на котором допускалось передвигаться только по территории Москвы. Однако работники компании установили, что машина находится в Брянской области, а водитель на связь не выходит», — отметили в пресс-службе.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.