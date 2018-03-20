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В Адыгее двух бухгалтеров обвиняют в крупном мошенничестве
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В Адыгее двух бухгалтеров обвиняют в крупном мошенничестве 

АиФ Адыгея 7 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
«С 2014 года по 2016 год бухгалтеры, осуществляющие трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в Майкопе, неоднократно незаконно переводили деньги со счета своего работодателя на подконтрольные им счета. Своими преступными действиями они причинили ущерб бизнесмену на сумму более 55 млн рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Кроме того, одному бухгалтеру инкриминируется хищение 1,5 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, в котором он ранее работал, а также легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, на сумму свыше 7 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд.
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