В Адыгее двух бухгалтеров обвиняют в крупном мошенничестве

«С 2014 года по 2016 год бухгалтеры, осуществляющие трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в Майкопе , неоднократно незаконно переводили деньги со счета своего работодателя на подконтрольные им счета. Своими преступными действиями они причинили ущерб бизнесмену на сумму более 55 млн рублей», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Кроме того, одному бухгалтеру инкриминируется хищение 1,5 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, в котором он ранее работал, а также легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, на сумму свыше 7 млн рублей (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд.