Минспорта Саратовской области незаконно выдало грант на 4,5 миллиона рублей

Глава Счетной палаты Саратовской области сообщил, что в ходе реализации госпрограммы по физкультуре и спорту региона были зафиксированы факты неправомерного получения гранта на сумму 4,5 миллиона рублей. Обращения и материалы будут направлены в правоохранительные органы , передает «Взгляд Инфо».

Нарушения были также выявлены в сфере сельского хозяйства. Так, главой КФХ были получены субсидии по заведомо недостоверным сведениям.

«Вынесен обвинительный приговор по мошенничеству. Приговором суда ему дали четыре года условно, потому что он возместил ущерб. Несколько наших обращений еще проверяется», — сообщил Харченко.

По словам главы Счетной палаты региона, всего было устранено нарушений на сумму 189,1 миллиона рублей, 11,1 миллиона из которых были возвращены в бюджет.