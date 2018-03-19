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В Кирове мужчина за несколько часов ограбил бар и магазин
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В Кирове мужчина за несколько часов ограбил бар и магазин 

Vyatka-grad.ru 10 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
На днях в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кирову поступило сообщение о том, что в баре по улице Чернышевского неизвестный мужчина похитил купюроприемник из терминала.
Свидетели рассказали полицейским, что злоумышленник с похищенным сбежал.
Буквально через пару часов в полицию поступило второе сообщение о преступлении, совершенном в том же микрорайоне — в круглосуточный магазин вошел мужчина, угрожая работнику монтажкой, потребовал отдать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, продавец отдал 10 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили, что к совершению хищений причастен 29-летний ранее судимый кировчанин. Его задержали и доставили в отдел полиции.
«Орудие преступления — монтировка — и похищенные деньги из торговой точки были у него изъяты. Купюроприемник, который был похищен из бара, полицейские тоже нашли, как выяснилось, злоумышленник вскрыл его, но так как денежных средств в нем не оказалось, он его выкинул неподалеку от заведения», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В отношении подозреваемого в разбойном нападение и грабеже были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьи 161 УК России и статьей 162 УК России. На период расследования уголовных дел подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — он помещен в СИЗО.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, у сотрудников полиции есть основания полагать, что он причастен к совершению иных аналогичных преступлений на территории областного центра.
Фото — скриншот видео УМВД по Кировской области
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