В Кирове мужчина за несколько часов ограбил бар и магазин

На днях в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кирову поступило сообщение о том, что в баре по улице Чернышевского неизвестный мужчина похитил купюроприемник из терминала.

Свидетели рассказали полицейским, что злоумышленник с похищенным сбежал.

Буквально через пару часов в полицию поступило второе сообщение о преступлении, совершенном в том же микрорайоне — в круглосуточный магазин вошел мужчина, угрожая работнику монтажкой, потребовал отдать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, продавец отдал 10 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили, что к совершению хищений причастен 29-летний ранее судимый кировчанин. Его задержали и доставили в отдел полиции.

«Орудие преступления — монтировка — и похищенные деньги из торговой точки были у него изъяты. Купюроприемник, который был похищен из бара, полицейские тоже нашли, как выяснилось, злоумышленник вскрыл его, но так как денежных средств в нем не оказалось, он его выкинул неподалеку от заведения», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемого в разбойном нападение и грабеже были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьи 161 УК России и статьей 162 УК России. На период расследования уголовных дел подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — он помещен в СИЗО

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, у сотрудников полиции есть основания полагать, что он причастен к совершению иных аналогичных преступлений на территории областного центра.