Полиция нашла у волгоградца обрез винтовки Мосина и боевую гранату

Мини-арсенал партизана нашли сотрудники уголовного розыска в гараже 38-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда , подозревавшегося в незаконной торговле оружием и патронами.

— Мужчина был задержан по подозрению в торговле оружием, после чего оперативники провели обыск в его гараже, — сообщили V1.ru ГУ МВД по Волгоградской области . — Там были найдены и изъяты кустарный обрез винтовки системы «Мосина», 42 патрона к ней, а также современная наступательная граната РГД-5 с запалом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.