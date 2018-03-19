Ещё
Полиция нашла у волгоградца обрез винтовки Мосина и боевую гранату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция нашла у волгоградца обрез винтовки Мосина и боевую гранату 

v1.ru 10 часов назад
Фото: v1.ru
Мини-арсенал партизана нашли сотрудники уголовного розыска в гараже 38-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда, подозревавшегося в незаконной торговле оружием и патронами.
— Мужчина был задержан по подозрению в торговле оружием, после чего оперативники провели обыск в его гараже, — сообщили V1.ru в ГУ МВД по Волгоградской области. — Там были найдены и изъяты кустарный обрез винтовки системы «Мосина», 42 патрона к ней, а также современная наступательная граната РГД-5 с запалом.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
v1.ru: последние новости
Во Фролово 33-летний мужчина изнасиловал девушку-инвалида В Волгограде поймали женщин, укравших из поликлиники детскую коляску Полтора года колонии дали водителю бетономешалки, смявшей на Ангарском «Шкоду»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина490
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу558
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение