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Житель Дивногорска получил срок за попытку убийства жены из ревности
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Житель Дивногорска получил срок за попытку убийства жены из ревности 

АиФ Красноярск 10 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Краевой суд утвердил приговор жителю Дивногорска, который в прошлом году из ревности пытался застрелить жену, сообщили в красноярской прокуратуре.
В январе 2017 года 60-летний пьяный мужчина взял двуствольное ружье с оптическим прицелом и патроны к нему, притаился напротив окна дома, где проживала его бывшая жена с другим мужчиной и выстрелил в сторону кухни. При это пуля прошла на расстоянии 27 см, не задев её. После этого стрелок пошле дальше, распивая алкоголь.
Следователи решили, что умысел на убийство был не доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, а состояние опьянения фактически спасло жизнь человеку, так как дивногорец был опытным охотником.
В результате дивногорский суд признал стрелявшего виновным и назначил ему наказание в 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако краевой суд снизил срок наказания на 1 месяц.
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