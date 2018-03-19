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В КБР поймали браконьеров, с помощью тока добывавших краснокнижного терского подуста
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В КБР поймали браконьеров, с помощью тока добывавших краснокнижного терского подуста 

«Это Кавказ» 10 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Сотрудники отдела рыбоохраны в Кабардино-Балкарии во время рейда на реке Терек задержали двоих браконьеров, добывавших рыбу с применением электрического тока. Добычей одного из них стал терский подуст, который занесен в Красную книгу КБР. Еще одного нарушителя содержали в соседней Северной Осетии.
Оба «электроудочника» были задержаны в Терском районе республики 15 марта. В автомобиле одного из них обнаружили более 600 экземпляров карповых и частиковых видов рыбы — в основном усач, голавль, карась, а также краснокнижный терский подуст. Второго браконьера удалось задержать уже при выходе из реки. В его лодке нашли около 700 экземпляров частиковых и карповых видов рыб.
Общий вес незаконно выловленной рыбы оставил более 100 килограммов. По предварительным расчетам, водным биоресурсам был нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства.
У нарушителей были изъяты рыба, а также лодки, насосы, аккумуляторы, сачки с электропроводами и преобразователи тока. Материалы в их отношении переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Еще один браконьер был задержан в тот же день в водоохранной зоне Терека в Моздокском районе Северной Осетии. При помощи электроудочки он наловил более 10 килограммов рыбы частиковых видов. Добыча и инструменты лова были изъяты, а материалы в его отношении переданы в районный отдел полиции, отметили в управлении.
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