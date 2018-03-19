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Тюменец забил дядю до смерти табуретом
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Тюменец забил дядю до смерти табуретом 

Уралинформбюро 10 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Его арестовали.
В Тобольске задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в избиении родственника до смерти. Ему грозит до 15 лет колонии.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 16 марта. Мужчины выпивали, во время застолья разгорелась ссора. Подозреваемый схватил табурет и нанес 48-летнему собутыльнику, который приходился ему дядей, множество ударов. Потерпевший скончался через некоторое время.
Молодому человеку предъявили обвинение. Он арестован.
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