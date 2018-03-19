В Кирове снова ограбили офис банка

Преступление было совершено в ночь на 19 марта, сообщает «Первоисточник» со ссылкой на человека, знакомый с ситуацией.

«Взломали офис, украли деньги, сломали банкомат. Точная сумма ущерба не известна, но деньги в кассе были, — рассказал источник. — Сейчас полицейские берут у всех сотрудников отпечатки пальцев».

Обстоятельства кражи устанавливаются. Добавим, это уже второй банк, который обокрали в Кирове с начала года. В конце февраля неизвестные украли из банка на улице Карла Маркса более двух миллионов рублей.

Фото — 1istochnik.ru