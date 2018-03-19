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В Кирове снова ограбили офис банка
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В Кирове снова ограбили офис банка 

Vyatka-grad.ru 10 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Неизвестные обокрали офис банка «Хоум Кредит» на улице Воровского.
Преступление было совершено в ночь на 19 марта, сообщает «Первоисточник» со ссылкой на человека, знакомый с ситуацией.
«Взломали офис, украли деньги, сломали банкомат. Точная сумма ущерба не известна, но деньги в кассе были, — рассказал источник. — Сейчас полицейские берут у всех сотрудников отпечатки пальцев».
Обстоятельства кражи устанавливаются. Добавим, это уже второй банк, который обокрали в Кирове с начала года. В конце февраля неизвестные украли из банка на улице Карла Маркса более двух миллионов рублей.
Фото — 1istochnik.ru
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