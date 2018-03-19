Белорус пригрозил взорвать жилой дом после ссоры с подругой

Житель Витебска , отчаявшийся помириться со своей возлюбленной, пригрозил взорвать квартиру и подъезд, где она проживает. Об этом местным милиционерам рассказала сама женщина, передает минское «Еврорадио».

Заявительница позвонила в милицию днем 18 марта и сообщила, что мужчина, с которым она недавно рассталась, грозит взорвать тротил в подъезде ее дома по Московскому проспекту. На место происшествия сразу выехали саперы, они обследовали дом и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких взрывчатых веществ или устройств. Эвакуация жителей не проводилась.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что накануне вечером пара была в гостях, где сильно поссорилась. Впоследствии мужчина стал звонить своей подруге, предлагал помириться, но женщина отказалась. Тогда он решил пригрозить ей взрывом.

По факту происшествия проводится проверка.