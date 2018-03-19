В Татарстане лжериелтора обвиняют в хищении 4,8 млн рублей у клиентов

42-летнюю жительницу Казани обвиняют в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в течение двух лет с 2015-го по 2017 год обвиняемая, представляясь риелтором, предлагала жителям приобрести земельные участки в населенных пунктах Гильдеево и Куюки Пестречинского района по привлекательной цене: 200 тыс. рублей за 10 соток. Низкую стоимость участков она объясняла связями в районной администрации. Полученные от покупателей деньги злоумышленница присваивала, однако взятые на себя обязательства не выполняла. В итоге 13 человек лишились более 4,8 млн рублей. Свою вину женщина полностью признала, возместив ущерб на сумму 980 тыс. рублей.