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В Татарстане лжериелтора обвиняют в хищении 4,8 млн рублей у клиентов
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В Татарстане лжериелтора обвиняют в хищении 4,8 млн рублей у клиентов 

АиФ Казань 10 часов назад
Фото: АиФ Казань
42-летнюю жительницу Казани обвиняют в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в течение двух лет с 2015-го по 2017 год обвиняемая, представляясь риелтором, предлагала жителям приобрести земельные участки в населенных пунктах Гильдеево и Куюки Пестречинского района по привлекательной цене: 200 тыс. рублей за 10 соток. Низкую стоимость участков она объясняла связями в районной администрации. Полученные от покупателей деньги злоумышленница присваивала, однако взятые на себя обязательства не выполняла.
В итоге 13 человек лишились более 4,8 млн рублей. Свою вину женщина полностью признала, возместив ущерб на сумму 980 тыс. рублей.
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