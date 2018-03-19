На трассе «Волгоград — Астрахань» полицейские изъяли у водителя автомобиля наркосодержащие растения

В 17 часов 30 минут на 313-м километре трассы « Волгоград Астрахань » патрульной группой Госавтоинспекции за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ-2110». В ходе визуального осмотра в салоне «Лады» полицейские заметили сухие кусты наркосодержащего растения.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр региональной полиции. Общая масса готовой марихуаны составила около 200 граммов, что является крупным размером.