В 17 часов 30 минут на 313-м километре трассы «Волгоград — Астрахань» патрульной группой Госавтоинспекции за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ-2110». В ходе визуального осмотра в салоне «Лады» полицейские заметили сухие кусты наркосодержащего растения.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр региональной полиции. Общая масса готовой марихуаны составила около 200 граммов, что является крупным размером.
38-летний житель посёлка Зензели, управлявший автомобилем, пояснил, что собрал коноплю в займищной зоне недалеко от села Тамбовка, чтобы приготовить запрещённое вещество и употребить его лично. По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Харабалинскому району Астраханской области возбуждено уголовное дело. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.