Ещё
На трассе «Волгоград — Астрахань» полицейские изъяли у водителя автомобиля наркосодержащие растения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассе «Волгоград — Астрахань» полицейские изъяли у водителя автомобиля наркосодержащие растения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 часов назад
В 17 часов 30 минут на 313-м километре трассы «Волгоград — Астрахань» патрульной группой Госавтоинспекции за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ-2110». В ходе визуального осмотра в салоне «Лады» полицейские заметили сухие кусты наркосодержащего растения.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр региональной полиции. Общая масса готовой марихуаны составила около 200 граммов, что является крупным размером.
38-летний житель посёлка Зензели, управлявший автомобилем, пояснил, что собрал коноплю в займищной зоне недалеко от села Тамбовка, чтобы приготовить запрещённое вещество и употребить его лично. По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Харабалинскому району Астраханской области возбуждено уголовное дело. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге В Тверской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы Двадцать пять килограммов марихуаны обнаружили инспекторы ГИБДД в машине у жителя Калининграда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина481
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»162
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение