В отношении руководителя ТСЖ из Дзержинска возбуждено второе уголовное дело за долги по теплоэнергии

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, в период с февраля по декабрь 2014 года данный руководитель перечислил в иные организации денежные средства собственников помещений многоквартирных домов в общей сумме свыше 1 млн рублей, которые поступили на расчетный счет ТСЖ «Октябрьский-3 76, 78, 80» за оплату теплового ресурса в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения. Тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием руководитель управляющей компании причинил имущественный ущерб в особо крупном размере ресурсоснабжающей организации АО «Нижегородские коммунальные системы» (работает в составе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» ).

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ТСЖ «Октябрьский-3 76, 78, 80» в связи с долгом за потребленный тепловой ресурс. Первое уголовное дело было возбуждено в отношении него в марте 2017 года по факту умышленного перечисления в иные организации денежных средств, поступивших в адрес ТСЖ «Суворовский» в виде платы собственников помещений многоквартирных домов в период с ноября 2011 года по октябрь 2012 года на общую сумму более 7 млн рублей.

Противоправные действия управляющих организаций, собирающих с жителей плату за отопление и горячую воду и использующих эти средства для иных целей, вызывают особую тревогу. Работа с подобными должниками ведется всеми предусмотренными законодательством средствами. Так, в 2017 году уголовное дело по той же статье УК РФ было возбуждено также в отношении руководителя ООО «ЖК Сервис».

В свою очередь Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует жителям активно контролировать действия управляющих организаций, в том числе в части использования по назначению денежных средств, оплаченных собственниками жилых помещений за жилищно-коммунальные услуги.