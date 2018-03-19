В Югре продавец мясных продуктов присвоила товар на сумму около миллиона рублей

Стражи порядка выявили в Нижневартовске женщину 1969 года рождения, являющуюся продавцом одного из магазинов мясных продуктов, которая, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей.

В ходе проведенной проверки правоохранители установили, что недостача образовалась в результате противоправных действий, совершенных продавцом, которая вносила изменения и предоставляла фиктивные данные в специальную программу, где меняла сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции. Так, злоумышленница на протяжении года присваивала себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.

В ходе расследования, продавец уже возместила 400 тысяч потерпевшему лицу.

На данный момент в отношении продавца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». За подобные деяния предусмотрено наказание, начиная от штрафа в размере от ста тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до шести лет. Мера пресечения, избранная злоумышленнице, — обязательство о явке.