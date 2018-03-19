Ещё
В Югре продавец мясных продуктов присвоила товар на сумму около миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре продавец мясных продуктов присвоила товар на сумму около миллиона рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 часов назад
Стражи порядка выявили в Нижневартовске женщину 1969 года рождения, являющуюся продавцом одного из магазинов мясных продуктов, которая, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей.
В ходе проведенной проверки правоохранители установили, что недостача образовалась в результате противоправных действий, совершенных продавцом, которая вносила изменения и предоставляла фиктивные данные в специальную программу, где меняла сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции. Так, злоумышленница на протяжении года присваивала себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.
В ходе расследования, продавец уже возместила 400 тысяч потерпевшему лицу.
На данный момент в отношении продавца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». За подобные деяния предусмотрено наказание, начиная от штрафа в размере от ста тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до шести лет. Мера пресечения, избранная злоумышленнице, — обязательство о явке.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений сотруднице скорой медицинской помощи в Екатеринбурге В Тверской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы В Тверской области полицейские раскрыли угон автомобиля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина490
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу558
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение