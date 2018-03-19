Прокуратура в Югре инициировала выплату долга по зарплате на 18 млн рублей

"Прокуратура Нягани провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты зарплаты в дорожно-строительном тресте «Узтюмендорстрой». Установлено, что у предприятия, которое находилось в стадии банкротства, имелась задолженность по зарплате перед 107 работниками в размере свыше 18 млн рублей. В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме", — говорится в сообщении.