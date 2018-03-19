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Прокуратура в Югре инициировала выплату долга по зарплате на 18 млн рублей
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Прокуратура в Югре инициировала выплату долга по зарплате на 18 млн рублей 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе инициировала выплату долга по зарплате сотрудникам дорожного треста на 18 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
"Прокуратура Нягани провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты зарплаты в дорожно-строительном тресте «Узтюмендорстрой». Установлено, что у предприятия, которое находилось в стадии банкротства, имелась задолженность по зарплате перед 107 работниками в размере свыше 18 млн рублей. В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, для восстановления прав работников прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Также правоохранительными органами возбуждены и расследуются уголовные дела статьям УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «Неправомерные действия при банкротстве».
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