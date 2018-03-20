42-летняя жительница Кизела зарезала своего молодого сожителя 

42-летняя жительница Кизела убила своего 31-летнего сожителя. Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в его квартире.
Главная подозреваемая — сожительница погибшего. Преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.
«По данному факту в Губахинском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. — По подозрению в его совершении задержана сожительница погибшего молодого человека. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу».