42-летняя жительница Кизела зарезала своего молодого сожителя

42-летняя жительница Кизела убила своего 31-летнего сожителя. Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в его квартире.

Главная подозреваемая — сожительница погибшего. Преступление она совершила в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.