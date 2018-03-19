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Сотрудники полиции пресекли в Ростове-на-Дону сбыт синтетики в крупном размере
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Сотрудники полиции пресекли в Ростове-на-Дону сбыт синтетики в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 часов назад
В рамках Общероссийской акции МВД России «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции пресечена попытка сбыта на территории Ростова-на-Дону наркотических средств.
Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего подозреваемого на пересечении двух улиц в Ворошиловском районе города. При себе мужчина хранил 15 полимерных пакетов с синтетикой. Общая масса изъятого порошка составила около 300 граммов.
По предварительным данным, установленным полицейскими, фигурант планировал сбыть наркотики через тайники-закладки.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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