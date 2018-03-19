Сотрудники полиции пресекли в Ростове-на-Дону сбыт синтетики в крупном размере

В рамках Общероссийской акции МВД России «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками полиции пресечена попытка сбыта на территории Ростова-на-Дону наркотических средств.

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего подозреваемого на пересечении двух улиц в Ворошиловском районе города. При себе мужчина хранил 15 полимерных пакетов с синтетикой. Общая масса изъятого порошка составила около 300 граммов.

По предварительным данным, установленным полицейскими, фигурант планировал сбыть наркотики через тайники-закладки.