Камышанин за триста рублей изрубил топором старушку

— Следствием и судом установлено, что ранее судимый Лех пришел в дом к 84-летней женщине и попросил ее занять сто рублей на выпивку, — сообщили V1.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда. — Пенсионерка отказалась давать в долг пьяному гостю, заставила его уйти и захлопнула дверь.

Отказ взбесил мужчину, и он сразу решил отомстить, убив обидчицу. Схватив найденный во дворе топор, он ворвался в дом и начал рубить острием пожилую женщину. Позже, эксперты насчитали только на голове не менее семнадцати жестоких ударов. Зарубив ее насмерть, рецидивист обшарил дом и нашел 300 рублей, которые в тот же день пропил.

Камышинский городской суд признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Павел Лех пытался обжаловать наказание, как избыточное, но Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.