В Петербурге судят за наркоторговлю экс-начальника угрозыска и его коллегу

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении уже бывшего начальника уголовного розыска линейного отдела МВД России на транспорте и бывшего полицейского патрульно-постовой службы того же отдела. Их подозревают

в незаконном обороте наркотиков. В том же преступлении замешан и военнослужащий.

"Уголовное дело будет направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу", — сообщает

официальный сайт

прокуратуры Петербурга.

Обвиняемым стал прежний начальник уголовного розыска Санкт-Петербург — Финляндского линейного отдела майор Олег Ритман и полицейский ППС Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела Александр Иванов , уточняет

"Фонтанка" . Им инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

По версии следователей, Иванов и Ритман не позднее мая 2016 года приобрели наркотическое вещество, а потом хранили его в квартире в Пушкинском районе. Затем они договорились о сделке по продаже наркотиков. На место встречи с покупателем вещество доставил третий фигурант, который был военнослужащим. После задержания он заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

27 июля 2017 года оперативники задержали сообщников военного. При обысках у задержанных изъяли 7,5 килограмма «синтетики». Ранее предполагалось, что наркотики полицейские изымали у гражданских лиц.

Установить личность человека, который намеревался купить крупную партию наркотиков у полицейских, следователи не смогли.

Это не первый случай, когда сотрудники управления угрозыска на транспорте фигурируют в делах о сбыте наркотиков в крупном размере. Ранее подполковник транспортной полиции Алексей Левковский был приговорен к 18 годам за сбыт 36 килограммов этих веществ. Он был главарем банды, распространявшей наркотики.

После задержания офицера был проведен обыск в арендованной им квартире, расположенной в доме N14, корпус 1 по проспекту Солидарности. Там было обнаружено 36 килограммов героина, около 0,5 килограмма триметилфентанила ("белого китайца") и около 80 граммов метадона. Из этих наркотиков можно было изготовить более миллиона разовых доз.

Героин хранился на балконе в двух дорожных сумках и был расфасован в полиэтиленовые пакеты весом около одного килограмма. Кроме того, в квартире было обнаружено значительное количество упаковочного материала, весы и счетная машинка для денежных средств.

По оперативной информации, ежемесячный оборот наркоторговецев мог достигать десятков килограммов героина и около одного килограмма триметилфентанила.

Также сообщалось, что 11-летний сын подполковника Левковского оказался наркоманом. Первыми это выяснили сотрудники школы N134, где учился мальчик. Учителя сразу сообщили о том, что школьник употребляет синтетические наркотики, его родителям.