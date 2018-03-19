В Хорошево-Мневниках задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетнему

Сотрудники ОМВД по району Хорошево-Мневники выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в одном из магазинов на улице Генерала Глаголева.

— Кассир, находясь на рабочем месте, продала подростку спиртосодержащий напиток. По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 40-летняя сотрудница магазина, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.