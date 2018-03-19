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В Хорошево-Мневниках задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетнему
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В Хорошево-Мневниках задержали подозреваемую в продаже алкоголя несовершеннолетнему 

Управа района Хорошево-Мневники 11 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники ОМВД по району Хорошево-Мневники выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему в одном из магазинов на улице Генерала Глаголева.
— Кассир, находясь на рабочем месте, продала подростку спиртосодержащий напиток. По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержана 40-летняя сотрудница магазина, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Дознанием отдела МВД по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (вт)
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