Ещё
В Нижнем Тагиле на выборах задержали вора-рецидивиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Тагиле на выборах задержали вора-рецидивиста 

Уралинформбюро 8 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Пришел голосовать.
Полицейские Нижнего Тагила на одном из избирательных участков задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. 39-летнего мужчину узнали по ориентировкам силовики, работавшие на выборах. Тагильчанина сразу же доставили в отделение. Мужчина уже дал признательные показания по двум эпизодам краж. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Как оказалось, мужчина освободился из мест лишения свободы в октябре 2017 года. Наказание он отбывал также за кражи. Сейчас постоянного места работы не имеет. Сыщики не исключают, что на его счету могут быть и другие преступления.
Уралинформбюро: последние новости
Убил трех женщин и поджег дом: в Казахстане судят душегуба Свердловские мошенники "обули" банки на 60 миллионов Пермяк пытался зарезать сожительницу в кафе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина490
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу558
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение