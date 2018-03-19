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Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина вышел под залог
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Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина вышел под залог 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Суд освободил под залог в размере 5 миллионов рублей предпринимателя Дмитрия Родионова, проходящего по делу о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Буквально вчера суд освободил Родионова под залог в размере 5 миллионов рублей", — сообщил в Мосгорсуде адвокат другого фигуранта дела Андрей Гривцов. Сумма хищения составляет 225 миллионов рублей.
Согласно версии следствия, глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя — Сергей Привалов и Дмитрий Родионов — подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.
Кюнер, Торчинский, Литвинов и Родионов признали вину.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.
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