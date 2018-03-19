Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина вышел под залог

"Буквально вчера суд освободил Родионова под залог в размере 5 миллионов рублей", — сообщил в Мосгорсуде адвокат другого фигуранта дела Андрей Гривцов. Сумма хищения составляет 225 миллионов рублей.

Кюнер, Торчинский, Литвинов и Родионов признали вину.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.