Ещё
Обманула даже своего учителя. В Перми за мошенничество с путевками осудили экс-директора турфирмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обманула даже своего учителя. В Перми за мошенничество с путевками осудили экс-директора турфирмы 

59.ru 10 часов назад
Фото: 59.ru
Директора пермской туристической фирмы «Саламандра» осудили за мошенничество в отношении 23 человек еще в 2016 году. Однако теперь ее вновь вызвали в суд — туда с заявлением обратился бывший учитель физкультуры осужденной.
— Этот человек преподавал физкультуру директору турфирмы, когда она еще была школьницей. Он до последнего верил, что она его не обманет, — рассказали 59.ru в прокуратуре Мотовилихинского района.
Мужчина заплатил за организацию поездки в Турцию 58 тысяч рублей, однако бывшая ученица его обманула — деньги оставила себе, а путевку так и не оформила.
Ее приговорили к еще трем годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. Суммарно женщине предстоит провести в колонии общего режима пять лет и восемь месяцев.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми осудили водителя автобуса, по вине которого в аварии пострадали семь человек.
59.ru: последние новости
«Бабушка, я попал в ДТП»: пермская полиция ищет жертв телефонных мошенников Пермскую школу, где подростки напали на детей и учителя, закроют в 2019 году Семья девушки, которую убил пермский бизнесмен, обжалует приговор в Верховном суде РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина481
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»162
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение