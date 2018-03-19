Обманула даже своего учителя. В Перми за мошенничество с путевками осудили экс-директора турфирмы

Директора пермской туристической фирмы «Саламандра» осудили за мошенничество в отношении 23 человек еще в 2016 году. Однако теперь ее вновь вызвали в суд — туда с заявлением обратился бывший учитель физкультуры осужденной.

— Этот человек преподавал физкультуру директору турфирмы, когда она еще была школьницей. Он до последнего верил, что она его не обманет, — рассказали 59.ru в прокуратуре Мотовилихинского района.

Мужчина заплатил за организацию поездки в Турцию 58 тысяч рублей, однако бывшая ученица его обманула — деньги оставила себе, а путевку так и не оформила.

Ее приговорили к еще трем годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. Суммарно женщине предстоит провести в колонии общего режима пять лет и восемь месяцев.