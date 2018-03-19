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В Орле гость украл у хозяина квартиры два мобильника и планшет
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В Орле гость украл у хозяина квартиры два мобильника и планшет 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
В дежурную часть полиции Заводского района областного центра с заявлением о краже обратился местный житель.
Мужчина пояснил полицейским, что из его квартиры пропали два сотовых телефона и планшет. В день пропажи у него дома была вечеринка с гостями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Орловского района. Молодой человек распивал вместе с хозяином дома спиртное, а когда тот отвлёкся, украл у него гаджеты.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята.
Сообщение В Орле гость украл у хозяина квартиры два мобильника и планшет появились сначала на РИА 57.
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