В Орле гость украл у хозяина квартиры два мобильника и планшет

В дежурную часть полиции Заводского района областного центра с заявлением о краже обратился местный житель.

Мужчина пояснил полицейским, что из его квартиры пропали два сотовых телефона и планшет. В день пропажи у него дома была вечеринка с гостями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Орловского района. Молодой человек распивал вместе с хозяином дома спиртное, а когда тот отвлёкся, украл у него гаджеты.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного изъята.