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В Башкирии осудят пьяного водителя, ставшего виновником ДТП
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В Башкирии осудят пьяного водителя, ставшего виновником ДТП 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Туймазинском районе следователи завершили расследование уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, в июне прошлого года 53-летний местный житель сел за руль нетрезвым. Двигаясь на своем автомобиле ВАЗ-2115 по автодороге Самара — Уфа — Челябинск из cела Первомайский в село Кандры, он совершил аварию. Разогнавшись до высокой скорости, мужчина выехал на левую обочину, где снёс дорожный знак, после чего съехал в кювет.
В результате аварии серьёзные травмы получила 50-летняя пассажирка нетрезвого водителя. Женщине потребовалась помощь врачей. Машиной скорой медицинской помощи её доставили в ближайшую больницу.
Позднее эксперты признали причинённый здоровью пассажирки вред как тяжкий.
— Обвиняемый полностью признал свою вину в совершённом преступлении. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в местной прокуратуре.
По уголовной статье мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
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