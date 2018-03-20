В Башкирии осудят пьяного водителя, ставшего виновником ДТП

В Туймазинском районе следователи завершили расследование уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Уфа — По версии следствия, в июне прошлого года 53-летний местный житель сел за руль нетрезвым. Двигаясь на своем автомобиле ВАЗ-2115 по автодороге Самара Челябинск из cела Первомайский в село Кандры, он совершил аварию. Разогнавшись до высокой скорости, мужчина выехал на левую обочину, где снёс дорожный знак, после чего съехал в кювет.

В результате аварии серьёзные травмы получила 50-летняя пассажирка нетрезвого водителя. Женщине потребовалась помощь врачей. Машиной скорой медицинской помощи её доставили в ближайшую больницу.

Позднее эксперты признали причинённый здоровью пассажирки вред как тяжкий.

— Обвиняемый полностью признал свою вину в совершённом преступлении. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в местной прокуратуре.

По уголовной статье мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет.