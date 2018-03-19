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Бездомный мужчина сжег бомжа из‐за конфликта в ХМАО
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Бездомный мужчина сжег бомжа из‐за конфликта в ХМАО 

360tv.ru 11 часов назад
Два бомжа не поделили подъезд в ХМАО, после чего один из них сжег другого. Проводится расследование, сообщило агентство Ura.ru.
Жертвой
36-летнего
мужчины стал нетрезвый бомж, который 13 марта мешал ему спать на лестничной площадке в Нижневартовске. Во время конфликта подозреваемый поджег одежду оппонента. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы тела и дыхательных путей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Бездомные мужчины до смерти забили собутыльника в  Санкт-Петербурге, который съел больше долек мандарина, чем его знакомые.
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