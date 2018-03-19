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В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно
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В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге задержали 43-летнего иностранца, подозреваемого в распространении детской порнографии, сообщает ГСУ СК России по региону.
Операцию по поимке злоумышленника провели полицейские совместно с сотрудниками отдела НЦБ Интерпола.
По версии следствия, 21 февраля 2016 года в одном из домов в Приморском районе Петербурга подозреваемый выложил в интернет видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Файлы находились в свободном доступе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
Расследование продолжается. В правоохранительных органах решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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