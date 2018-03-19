В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно

Операцию по поимке злоумышленника провели полицейские совместно с сотрудниками отдела НЦБ Интерпола

По версии следствия, 21 февраля 2016 года в одном из домов в Приморском районе Петербурга подозреваемый выложил в интернет видеоматериалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Файлы находились в свободном доступе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».