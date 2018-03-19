Дело об утонувшем школьнике из Борисоглебска снова отправлено на доследование 

Следователям необходимо пересмотреть список подозреваемых. Директор школы, завуч или начальник палаточного лагеря — кто предстанет перед судом за гибель борисоглебского подростка, утонувшего около трёх лет назад? Ответа пока нет. Генеральная прокуратура вернула материалы уголовного дела на доработку. Следователям необходимо устранить нарушения — пересмотреть список подозреваемых. Кстати, возвращают дело уже не в первый раз. Напомним, трагедия произошла летом 2015 года в палаточном лагере «Весёлый турист». Под присмотром учителя физкультуры и по совместительству начальника лагеря Юрия Черных ребята отправились на прогулку к реке. Во время купания один из подростков начал тонуть. Но пока мужчина спасал одного, под воду ушёл другой его ученик, 13-летний Максим Сотников. В гибели подростка следователи сначала обвинили учителя физкультуры Юрия Черных. Материалы были направлены в суд, но возвращены на доработку. Суд нашёл нарушения уголовного кодекса. Обвинительное заключение подписал борисоглебский прокурор Алексей Митрофанов — сын директора школы и организатора отдыха Ольги Митрофановой, которая проходила по делу как свидетель. Как только ситуацию взял под контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, Митрофанова из свидетеля превратилась в обвиняемую. По окончательной версии следствия, в гибели Максима Сотникова виноваты трое: учитель физкультуры, директор школы Ольга Митрофанова и её заместитель Ольга Власова. В начале февраля дело было отправлено в Генпрокуратуру, которая тоже вела надзор за этим делом.
Тогда же мать погибшего мальчика Татьяна Сотникова записала видеообращение к воронежскому прокурору Николаю Шишкину с опасениями, что пока в деле фигурирует мать борисоглебского прокурора, оно до суда не дойдёт — и будет снова, и снова отправляться на доработку. — Что касается борисоглебской ситуации, да, есть ситуация. Есть погибший ребёнок. Данную ситуацию расследует Следственный комитет России. Надзор осуществляет Генеральная прокуратура России. Насколько нам известно, на сегодняшний день окончательного решения не принято. Это то, чем я располагаю. Но ещё раз повторюсь, что и следствие проводит комитет России, а не воронежский. И надзор — Генеральная прокуратура. Давайте всё-таки дождёмся принятия окончательного решения Следственным комитетом, — отметил прокурор Воронежской области Николай Шишкин.