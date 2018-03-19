Ещё
Дело об утонувшем школьнике из Борисоглебска снова отправлено на доследование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело об утонувшем школьнике из Борисоглебска снова отправлено на доследование 

Вести Воронеж 11 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Следователям необходимо пересмотреть список подозреваемых. Директор школы, завуч или начальник палаточного лагеря — кто предстанет перед судом за гибель борисоглебского подростка, утонувшего около трёх лет назад? Ответа пока нет. Генеральная прокуратура вернула материалы уголовного дела на доработку. Следователям необходимо устранить нарушения — пересмотреть список подозреваемых. Кстати, возвращают дело уже не в первый раз. Напомним, трагедия произошла летом 2015 года в палаточном лагере «Весёлый турист». Под присмотром учителя физкультуры и по совместительству начальника лагеря Юрия Черных ребята отправились на прогулку к реке. Во время купания один из подростков начал тонуть. Но пока мужчина спасал одного, под воду ушёл другой его ученик, 13-летний Максим Сотников. В гибели подростка следователи сначала обвинили учителя физкультуры Юрия Черных. Материалы были направлены в суд, но возвращены на доработку. Суд нашёл нарушения уголовного кодекса. Обвинительное заключение подписал борисоглебский прокурор Алексей Митрофанов — сын директора школы и организатора отдыха Ольги Митрофановой, которая проходила по делу как свидетель. Как только ситуацию взял под контроль глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин, Митрофанова из свидетеля превратилась в обвиняемую. По окончательной версии следствия, в гибели Максима Сотникова виноваты трое: учитель физкультуры, директор школы Ольга Митрофанова и её заместитель Ольга Власова. В начале февраля дело было отправлено в Генпрокуратуру, которая тоже вела надзор за этим делом.
Тогда же мать погибшего мальчика Татьяна Сотникова записала видеообращение к воронежскому прокурору Николаю Шишкину с опасениями, что пока в деле фигурирует мать борисоглебского прокурора, оно до суда не дойдёт — и будет снова, и снова отправляться на доработку. — Что касается борисоглебской ситуации, да, есть ситуация. Есть погибший ребёнок. Данную ситуацию расследует Следственный комитет России. Надзор осуществляет Генеральная прокуратура России. Насколько нам известно, на сегодняшний день окончательного решения не принято. Это то, чем я располагаю. Но ещё раз повторюсь, что и следствие проводит комитет России, а не воронежский. И надзор — Генеральная прокуратура. Давайте всё-таки дождёмся принятия окончательного решения Следственным комитетом, — отметил прокурор Воронежской области Николай Шишкин.
Вести Воронеж: последние новости
Серийный мошенник собирал с жителей Воронежской области деньги на строительство водопровода Полиция разыскивает воронежца, напавшего с ножом на мужчину Воронежские полицейские нашли мужчину, напавшего у школы на 10-летнюю девочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина491
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу559
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение