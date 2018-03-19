Нижегородка застукала сожителя с подругой и воткнула в него нож

фото pixabay.comНижегородка застукала сожителя с подругой и воткнула в него ножНижегородка обвиняется в покушении на убийство своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По материалам следствия, 15 марта у подозреваемой дома гостила подруга. Ночью женщина застукала на кухне своего сожителя, который приставал к гостье. Оскорбленная хозяйка схватила нож и пырнула любовника в живот.

Мужчине вызвали скорую помощь и оперативно доставили его в больницу. Пострадавшего удалось спасти, сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Подозреваемая в покушении на убийство 41-летняя женщина была задержана сотрудниками полиции. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.