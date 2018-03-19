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Нижегородка застукала сожителя с подругой и воткнула в него нож
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Нижегородка застукала сожителя с подругой и воткнула в него нож 

Нижегородская правда 11 часов назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородка застукала сожителя с подругой и воткнула в него ножНижегородка обвиняется в покушении на убийство своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По материалам следствия, 15 марта у подозреваемой дома гостила подруга. Ночью женщина застукала на кухне своего сожителя, который приставал к гостье. Оскорбленная хозяйка схватила нож и пырнула любовника в живот.
Мужчине вызвали скорую помощь и оперативно доставили его в больницу. Пострадавшего удалось спасти, сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Подозреваемая в покушении на убийство 41-летняя женщина была задержана сотрудниками полиции. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
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