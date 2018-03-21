Липчанке, обвиняемой в убийстве сожителя, грозит до 10 лет колонии

42-летнюю липчанку, обвиняемую в убийстве сожителя, могут приговорить к 10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 13 января женщина выпивала сначала со своим сожителем, а после того, как он уснул, ушла в гости к соседке. Когда она вернулась, сожитель устроил ей скандал и избил. Разозлившись, женщина взяла нож и ударила им сожителя. Осознав, что натворила, женщина побежала к соседям и попросила вызвать скорую помощь. Однако сожитель уже умер от полученного ранения.

На время расследования обвиняемая находилась под стражей. Психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой. Сейчас уголовное дело направлено в суд.