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Челябинец выплатил 1,7 млн рублей налогов, испугавшись уголовного дела
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Челябинец выплатил 1,7 млн рублей налогов, испугавшись уголовного дела 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Житель Челябинска выплатил налоги и штрафы на общую сумму 1,7 миллиона рублей после того, как стал фигурантом уголовного дела, сообщают в региональном СУ СКР.
По данным следствия, мужчина с 2013 по 2016 год уклонялся от уплаты налогов после продажи недвижимости стоимостью более 13 миллионов рублей. За это челябинцу грозил штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до года.
«Принимая во внимание, что подозреваемый полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования», — пояснили в региональном следственном управлении.
Напомним, ранее возбуждение уголовного дела заставило директора одного из челябинских предприятий выплатить своим рабочим долги по зарплате на сумму свыше 2,5 млн рублей.
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