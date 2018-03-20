В Екатеринбурге живодер, который выбросил с балкона щенка, котят и улиток, отправился в колонию на 5 лет

По данным ведомства, в мае 2017 года осужденный выбросил с балкона щенка алабая, котят и улиток-ахатинов. При падении щенок получил травмы и умер на руках у ветеринаров. Остальные животные не пострадали, их забрали к себе неравнодушные очевидцы произошедшего. По факту жестокого обращения в животными было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования также выяснилось, что в июня 2017 года осужденный украл деньги и вещи у своих соседей, с которыми снимал квартиру. Украденное он частично успел продать, сумма ущерба составила 68 тысяч рублей.