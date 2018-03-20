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В Екатеринбурге живодер, который выбросил с балкона щенка, котят и улиток, отправился в колонию на 5 лет
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В Екатеринбурге живодер, который выбросил с балкона щенка, котят и улиток, отправился в колонию на 5 лет 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в мае 2017 года осужденный выбросил с балкона щенка алабая, котят и улиток-ахатинов. При падении щенок получил травмы и умер на руках у ветеринаров. Остальные животные не пострадали, их забрали к себе неравнодушные очевидцы произошедшего. По факту жестокого обращения в животными было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования также выяснилось, что в июня 2017 года осужденный украл деньги и вещи у своих соседей, с которыми снимал квартиру. Украденное он частично успел продать, сумма ущерба составила 68 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд назначил живодеру 5 лет и 2 месяца заключения в колонии строгого режима. Он попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но тот оставил приговор первой инстанции без изменений.
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